中国大陆对台驻美代表萧美琴实施进一步制裁

在台湾总统蔡英文结束过境美国返台之际，中国大陆宣布，将对台驻美代表萧美琴实施进一步制裁。

据新华社报道，中国大陆国台办发言人星期五（4月7日）受权宣布对“台独”顽固分子萧美琴实施制裁。

发言人说，“台独”顽固分子萧美琴挟洋自重，“倚美谋独”，蓄意挑动两岸对立对抗，肆意破坏台海和平稳定，进一步暴露其冥顽不化的谋“独”本性。大陆方面决定对萧美琴实施进一步制裁，严禁萧美琴及家属进入大陆和香港、澳门特别行政区，禁止其金主和关联企业与大陆组织、个人合作，并采取其它一切必要的惩戒措施，依法终身追责。

发言人指出，历史已经并将继续证明，“台独”是绝路，“台独”顽固分子倚靠外部势力恣意挑衅必将失败。“任何人任何势力都不要低估我们捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力”。

此前，蔡英文在当地时间星期三（4月5日）过境洛杉矶时，与美国众议院议长麦卡锡会面，之后结束出访行程返台，预计台北时间星期五晚间抵台。

大陆国台办去年8月16日宣布，对包括萧美琴在内的七名台湾绿营人士列入“台独顽固分子”清单，称他们在美国众议院议长佩洛西访台期间“表现尤为恶劣”，决定实施制裁。那是北京发动大规模军演及发布对台白皮书之后，祭出又一波针对佩洛西访台的反制行动。