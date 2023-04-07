蔡英文：与美面对面沟通对两岸关系平稳有帮助

台湾总统蔡英文在结束过境访美行程前强调，能够跟美国有面对面沟通机会，对两岸关系的平稳，以及区域和平都有帮助，并希望中国大陆可以自我克制，不用过度反应。

据台湾联合新闻网报道，蔡英文在当地时间4月6日离开洛杉矶，结束了过境访美行程。在这之前，蔡英文与随团媒体茶叙时说，在过境时跟美国朋友见面，是常有的事情。

蔡英文认为，能够与美国众议院议长麦卡锡会面是好事。有媒体提问，蔡麦会是否算是过境外交上的突破。蔡英文回答，是不是突破，不同人有不同解读，但总统过境行之有年，在过境时跟朋友之间也会做一些交流，这一次一样运用过境的机会，跟在美国的朋友相互表达关心，同时对相互关切的议题，有实质沟通的机会。

针对中国大陆海事执法人员对两岸直航货船、施工作业船实施现场检查，蔡英文回应时说，台湾国安团队在她出访期间密切关注情势，所做的一切都是务必确保海上船只能够安全航行。

蔡英文认为，她以现任总统角色主导的外交政策，是对台湾最好的政策，未来不论是哪一个政党的候选人当选总统，也希望能从确保台湾能得到最佳利益的角度，来形塑外交政策。

对于台湾前总统马英九早前说“台湾和中国大陆都是中华民国”，但同属一个中国，蔡英文回应时说：“马英九前总统讲的这个论述，我们现在已经是2023年，这个论述应该是1970年代的论述，这个讲法跟现在的环境有些差距。”