港两泛民区议员申请入台据报等了约一个月未获批

香港两名泛民主派区议员声称，他们提出申请要入境台湾，但等了大约一个月后仍未获得批准。

据香港《明报》星期五（4月7日）报道，其中一名不愿具名的议员告诉《明报》，他2月预订了机票，计划赴台旅行，但无法申请俗称“网签”的临时停留许可，台湾方面也没有做出解释。

这名议员也前往香港的台北经济文化办事处，透过俗称“云端申请”的境外人士线上申办系统，办理入台证。台湾方面曾查问他的工作内容，并要求他提交工作证明，以及在台行程。

台湾陆委会和移民署官网的资料显示，云端申请的办理天数为五个工作日，但这名议员申请了近一个月仍未获批。虽至今未被正式拒绝，但他认为将难以赴台，并猜测申请入台证受阻，与区议员身分，以及曾经作出宣誓有关。香港区议员须宣誓拥护《基本法》，效忠中华人民共和国香港特别行政区。

不过，香港立法会议员狄志远说，他在去年九合一选举前，曾与党友到台湾观选，当时申请入台证的过程顺利，台湾方面也没查问他的工作和行程细节。

对于有立法会议员成功入境台湾，这名未获批入台的区议员质疑台湾方面没有一视同仁，也对于迟迟未有申请结果感到无奈，并说目前只想尽快知道审批结果。

另一名未获得入台证的泛民主派区议员，原定1月与家人赴台旅游。他在申请网签时，据报因职业关系被拒，同样需前往台北经文办作云端申请。这名议员之后一直没有得到答复，最后只有家人游台，他独留香港。

这名议员在近一个月后收到台湾方面的电邮通知，得知因他拟赴台湾的日期已过，可提出退回办证款项申请。这名议员也说，过去曾赴台，对于这一次提出赴台申请受阻感到奇怪，但理解台湾方面有他们的考量，在审批公职人员的申请时较为小心。

台湾陆委会在答复《明报》询问时说，推动台港两地健康有序交流，以及维护国安是台湾一贯立场，主管机关一向依照既有法规、程序及个案情况，审查处理港澳居民赴台申请。