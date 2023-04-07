习近平会见冯德莱恩：指望中国在台湾问题妥协退让是痴心妄想

中国国家主席习近平会见欧洲联盟委员会主席冯德莱恩时强调，台湾问题是中国核心利益中的核心，指望中国在台湾问题上妥协退让，是痴心妄想。

综合中国外交部官网消息和美国之音报道，习近平星期四（4月6日）在北京人民大会堂会见欧盟委员会主席冯德莱恩。

冯德莱恩在会晤后对记者说，台湾海峡的和平稳定极为重要，没有人可单方面以武力改变该区域的现状，对可能发生的紧张情况应透过对话解决。

根据中国外交部发布的新闻稿，习近平谈及台湾问题时强调，台湾问题是中国核心利益中的核心。谁要是在一个中国问题上做文章，中国政府和中国人民绝不答应；谁要是指望中国在台湾问题上妥协退让，那是痴心妄想，只会搬起石头砸自己的脚。

冯德莱恩则重申，欧盟无意改变长期奉行的一个中国政策，承认中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，希望台海地区保持和平稳定。

冯德莱恩还对记者说，她警告中国不得直接或间接给俄罗斯提供军援，因为这么做将违反国际法，也伤害欧盟和中国的关系。她也表达欧盟对中国人权问题的关切，尤其是维吾尔族人所受到的待遇，并称欢迎恢复欧中人权对话商讨相关议题。

冯德莱恩也提出，欧中贸易关系日趋不平衡，欧盟必须更警惕保护自身利益，避免过于依赖，以确保拥有一个公平的交易环境。她也强调，与中国脱钩不是可行和可取的方法。

根据新闻稿，习近平强调，中欧双方要加强沟通，建立正确的相互认知，避免误解误判。中欧要聚焦合作，互利共赢，支持经济全球化、贸易自由化，就经贸合作中的问题深入对话沟通，通过协商达成双方均可接受的安排。

习近平还强调，中欧关系的良好发展离不开独立自主、相互尊重、互利合作。中欧双方要正视差异，管控分歧，相互尊重。希望欧盟委员会着眼欧盟根本和长远利益，从中欧关系大局出发，为中欧关系健康稳定发展发挥积极作用。

另据新华网报道，中国外交部欧洲司负责人介绍欧盟委员会主席冯德莱恩访华相关情况时说，双方同意推动中欧关系稳定发展、加强互利合作，一致反对“脱钩断链”和共同应对全球挑战。

中国外交部欧洲司负责人也说，中方希望欧方恪守一个中国原则，不干涉中国内政，以实际行动维护中欧关系的政治基础，反对以意识形态划线、搞“新冷战”。中方还就欧盟近期出台一系列限制性立法表达了关切，反对以“去风险”之名行“脱钩”之实。

中国外交部欧洲司负责人说，冯德莱恩此访是继去年12月欧洲理事会主席米歇尔成功访华后，中国和欧盟之间的又一次重要战略沟通。在当前国际局势复杂多变，单边主义、保护主义、分裂对抗风险上升的背景下，此访发出了中欧加强沟通接触，推进双、多边对话合作，建设性管控分歧的积极信号，有利于中欧全面战略伙伴关系稳定健康发展，有利于为国际形势注入稳定性。