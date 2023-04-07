中国大陆对哈德逊研究所和里根图书馆采取反制措施

中国大陆公布对被指宣扬台独的两家机构采取惩戒措施不久后，再宣布对美国哈德逊研究所、里根图书馆，以及相关负责人采取反制措施。

中国大陆外交部部长秦刚星期五（4月7日）在外交部官网上批评美国不顾中国大陆反复交涉和坚决反对，执意允许台湾总统蔡英文在3月29日至31日，以及4月4日至6日过境访美从事政治活动。

秦刚指美国哈德逊研究所、里根图书馆为蔡英文在美从事台独分裂活动提供平台和便利，“严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重损害中方主权和领土完整”。

中国大陆为此决定，严格限制中国大陆境内的高校、机构等组织和个人，与哈德逊研究所、里根图书馆进行有关交易、交流、合作等活动。

中国大陆也决定，对哈德逊研究所董事会主席萨拉·斯特恩、所长约翰·瓦特斯，负责里根图书馆日常维护的里根基金会前执行主任约翰·希布斯奇、首席行政官乔安妮·德雷克四人采取措施，不予签发签证、不准入境。

这四人在中国大陆境内的动产、不动产和其他各类财产会被冻结。中国大陆也禁止境内组织、个人与四人进行有关交易、合作等活动。

中国大陆早前宣布，对被指宣扬台独的台湾家机构远景基金会和亚洲自由民主联盟予以惩戒，禁止两家机构的负责人进入大陆和香港、澳门特别行政区，禁止大陆有关组织和个人与他们进行合作。中国大陆也决定进一步制裁台湾驻美代表萧美琴。