马英九勉励台商创造更辉煌成绩

台湾前总统马英九星期四（4月6日）与大陆台商、台青和台胞座谈时，勉励台商继续努力，在大陆创造更多辉煌成绩。台商表示，马英九此行具有“破冰”的历史意义。

据台湾《联合报》报道，马英九星期四前往上海和平饭店，由大陆全国台企联会长李政宏等人率队欢迎。这是马英九此次访陆行程唯一一次与在当地生活的台商、台青台胞座谈。

厦门市台协前会长吴家莹在座谈时说，在当前两岸关系紧张的氛围下，马英九此行无疑具有“破冰”的历史意义。马英九此行所到之处广受关注、掀起风潮，由此可见，两岸关系回暖是两岸民众所喜闻乐见的。

吴家莹称，作为在大陆发展20多年的台商，他真切地感悟到，“九二共识”是两岸关系的定海神针，是两岸良性互动、相向而行的“通关密语”。

此外，多名台商都说，坚定坚持“九二共识”、反对“台独”，在此基础上推进两岸关系和平发展，相信两岸的中国人一定能够携起手来，共创中华民族复兴的美好未来。

马英九则在座谈时与台商一一击掌，感谢台商对台湾经济与两岸经济社会的贡献，勉励台商再接再厉，在大陆勇敢打拼，创造更辉煌的成绩。

另据新华社报道，中国大陆国台办主任宋涛星期四晚在上海为马英九一行饯行。宋涛说，马英九此行对促进两岸同胞交流往来、推动两岸关系和平发展具有积极意义。希望两岸同胞多交流、常来往，大陆将为此创造条件、提供便利。

宋涛并称，两岸同胞都是中国人，要坚持一个中国原则和“九二共识”，“家里面的事商量着办，都能得到妥善的解决，决不能让外人插手”。

马英九预计星期五（4月7日）上午11时20分搭机返台，预料将由大陆国台办副主任陈元丰、上海市委常委兼秘书长张为等人送机。

据新华网报道，马英九一行星期五结束在大陆的行程，于午间搭机从上海返回台湾。中共中央台办、上海市委有关负责人前往机场送行。

马英九上星期一（3月27日）率团抵达上海，并赴南京，开始首次大陆之行。在大陆期间，马英九在南京拜谒中山陵，参观了侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆，回到湖南湘潭祭祖，并在南京、武汉、长沙、重庆、上海等地参访，带领台湾青年学生前往武汉大学、湖南大学、复旦大学，与大陆学生进行交流座谈。