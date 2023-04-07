张家界景区四人自杀身亡

中国湖南省张家界市官方证实，当地景区发生一起游客自杀事件，涉事四人均已死亡。

综合封面新闻、中国新闻网、《北京青年报》和财新网等报道，张家界市永定区人民政府新闻办公室星期五（4月7日）凌晨通过掌上永定客户端通报，星期二（4日）下午1时30分许，四名外省人员（三男一女）在天门山跳崖，其中女子被及时制止。经公安部门查明，三名男子已跳崖身亡，女子跳崖前因服毒，经紧急送医抢救无效死亡，四人均是自杀，排除刑事案件及其他因素。事件发生后，张家界市和永定区高度重视，迅速展开搜救、善后等工作。目前后续相关工作正在进行中。

张家界警方知情人士星期四（6日）下午说，目前三名跳崖者遗体已全部找到。天门山景区一名工作人员称，接到通知西线玻璃栈道已关闭，但并不清楚具体原因。

星期四网传的关于“游客翻越安全护栏跳崖”情况汇报文件显示，4月4日下午，四名游客在湖南张家界天门山景区山顶西线玻璃栈道上翻越安全护栏跳崖，三人跳下，一人被及时阻止。四名跳崖者分别来自福建、河北、河南和四川，年龄从22岁到33岁不等。根据四人遗留物品（遗书），公安部门初步认定四人是自杀，遗书中有免责声明，四人称自杀是他们自己的想法，与他人无关。

网传文件显示，23岁的张姓跳崖者来自福建。星期四有媒体联系到张某的堂哥。他说，他们刚接到警察的通知，正在前往张家界的路上。死者是家中独子，初中毕业后就在外地打工，这几年独自在广东，在出事之前并无异样，家人也不认识其他跳崖的人。“事发之前，他还给他妈打过电话，说是要出去旅游了。”

女死者为来自四川的陈某。她的邻居告诉记者，陈某常年在外地打工，家里有四口人，除了父母还有一个兄弟。

上述网传文件提及四名死者的身份证号码和住址信息。张家界市委相关部门工作人员星期四说，目前他们正在对这份文件的真实性和来源进行核查。财新多方联系证实，跳崖身亡的四名男女，均为农村外出务工人员。