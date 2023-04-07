胡润全球40岁以下白手起家10亿美元富豪比去年减少28人

胡润研究院星期四（4月6日）发布2023胡润全球白手起家40岁及以下富豪榜，有59人上榜，比去年减少28人。

根据胡润研究院官网消息，这是该院第八年发布此榜单。相关数据统计截止日期为2023年1月16日。榜单企业家分布在10个国家和地区，总财富为2690亿美元（3579亿新元），同比下降41%。平均年龄37岁。

从居住地看，美国坐拥23位40岁及以下企业家居首，其次是中国，18位。印度和英国排名第三和第四。

财富排名进入前十名的门槛为440亿元人民币（下同，85亿新元），同比下降45%。

虽然在该统计期内，马克·扎克伯格的财富缩水500多亿元人民币，但仍以4550亿元人民币身家第八次成为全球40岁以下白手起家首富。

40岁的张一鸣身家缩水1100亿元人民币，以2500亿元人民币的财富保持第二名。其创立的抖音被胡润研究院评为全球估值最高的独角兽企业。

胡润百富董事长兼首席调研官胡润说，40岁及以下白手起家10亿美元企业家数量已降至冠病疫情前的水平，说明冠病疫情推动的加密货币和新能源汽车等行业的繁荣已降至更正常的水平，“希望通过这份榜单可以了解下一代企业家创造财富的机会在哪里”。

胡润称，此次发布的榜单表明，娱乐、在线游戏、媒体和外卖成为该年度全球40岁及以下企业家的主要财富来源，而加密货币则经历了糟糕的一年。