朱晓彤已任特斯拉汽车业务高级副总裁

在美国电动车巨企特斯拉任职九年后，朱晓彤跻身全球管理层，成为该公司汽车业务高级副总裁。

特斯拉当地时间星期四（4月6日）在递交给美国证券交易委员会（SEC）的一份文件中披露，自2023年4月起，43岁的朱晓彤担任特斯拉汽车业务高级副总裁。

特斯拉在文件中介绍，朱晓彤2014年4月加入特斯拉，在多个运营岗位任职，后被委任为大中华区副总裁，主导特斯拉上海超级工厂建设和运营。朱晓彤拥有奥克兰理工大学的学士学位和杜克大学富卡商学院的工商管理（MBA）学位。

特斯拉还列出了另三位公司高管，分别为特斯拉总裁埃隆·马斯克、首席财务官扎克·柯克霍恩，以及动力和能源工程高级副总裁安德鲁·巴格里诺。

朱晓彤的晋升之路始于去年底。据彭博社去年12月8日报道，因美国得克萨斯州超级工厂产能问题，马斯克“点名”朱晓彤前往美国，协助监督其产能扩张。随后，特斯拉在庆祝得州超级工厂创下周产3000辆Model Y的新里程碑时，朱晓彤也出现在特斯拉发布的工厂合影中。

今年1月3日，路透社报道，特斯拉中国区负责人朱晓彤已升任特斯拉全球管理层职务，负责美国工厂以及北美及欧洲地区的销售业务。与此同时，朱晓彤仍旧担任特斯拉中国区最高管理职位，以及亚洲其他地区销售业务负责人，朱晓彤就此晋升为特斯拉汽车业务“二号人物”。

3月2日，朱晓彤现身特斯拉投资者日，以公司高管身份对特斯拉的工厂、产能等进行介绍，他还特别着重介绍了上海超级工厂在建设和生产方面取得的成绩。

特斯拉上海超级工厂与朱晓彤可谓互相成就。2014年4月，朱晓彤加入特斯拉，领导特斯拉中国超级充电站发展。朱晓彤为特斯拉中国超级充电站的迅速发展发挥了重要作用。在此期间，特斯拉在中国建成了近40座超级充电站，并在全国60多个城市建成超过600个目的地充电桩。

仅半年多之后，朱晓彤迅速接任特斯拉中国区负责人。2014年12月，朱晓彤被任命为特斯拉全球副总裁兼中国区总裁，先后负责特斯拉大中华区业务，以及特斯拉上海超级工厂的建设运营。在朱晓彤带领下，目前特斯拉上海超级工厂年产能已超过75万辆，是特斯拉产能最高的超级工厂，同时也是特斯拉全球重要的出口中心。

特斯拉最新交付数据显示，特斯拉2023年第一季度交付电动汽车42.29万辆，环比增长4%，同比增长36%，创下历史新高。中国乘联会数据显示，特斯拉中国3月销量为8.89万辆，同比增长35%；今年第一季特斯拉中国总销量为22.93万辆，同比增长21%。