重庆姐弟坠亡案二审 两名嫌疑人当庭翻供

重庆姐弟坠亡案二审开庭，两名嫌疑人张波、叶诚尘当庭翻供。

据澎湃新闻报道，重庆市高级人民法院星期四（4月6日）上午9点30分许开庭审理张波、叶诚尘故意杀人上诉案（即重庆姐弟坠亡案），庭审在当晚10点30分结束。

参加本案二审的旁听人员告诉记者，张波在庭上翻供，称孩子坠楼系意外，不是他摔下去的。叶诚尘则表示，警方恢复的微信聊天记录中的杀害两个小孩的共谋内容，只是两人冲动的商讨，并没有想去实施，并称自己有精神疾病。

旁听人员说：“对于他们的翻供及辩护人的辩解，出庭检察官通过一组组证据、视频资料予以回应。”

旁听人员说，张波、叶诚尘及其辩护人和出庭检察人员围绕案件事实、证据及法律适用等问题充分发表了意见。法庭认为该案庭审焦点有包括两被告人主从犯问题、取证程序等共七个，其中有三个已当庭进行回复。当晚22时30分许，法庭宣布休庭，将择期宣判。

家住重庆南岸区锦江华府的张波2020年11月2日涉嫌将他与前妻所生的两岁女儿雪雪（化名）和一岁儿子洋洋（化名）从15楼的家中摔下，致两名孩子死亡。南岸警方侦查发现，这起故意杀人案的嫌疑人除张波外，还有其女友叶诚尘。

重庆市五中院经一审审理认为，张波、叶诚尘突破人伦底线、道德底线、法律底线，社会影响极其恶劣。且两人作案动机特别卑劣，主观恶性极深，作案手段特别残忍，犯罪情节特别恶劣，后果和罪行极其严重。叶诚尘与张波在共同犯罪中的地位、作用相当。

据此，重庆市五中院2021年12月28日一审判决张波、叶诚尘死刑，剥夺政治权利终身。一审判决后，两被告人提出上诉。