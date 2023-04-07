中国体育总局：全力支持配合中央巡视组工作做好政治体检

中国国家体育总局要求坚决打赢总局系统反腐败攻坚战持久战，全力支持配合中央巡视组工作，共同做好对总局的政治体检。

据《中国体育报》报道，驻中国国家体育总局纪检监察组组长、总局党组成员习骅在星期四（4月6日）召开的2023年党风廉政建设和反腐败工作会议上提出，要坚决打赢总局系统反腐败攻坚战持久战，要求总局系统各级领导干部提高政治站位，全力支持配合中央巡视组工作，共同做好对总局的政治体检。

习骅在会上深刻分析了总局系统党风廉政建设和反腐败斗争面临的形势任务，强调要以强烈使命担当推进总局系统全面从严治党，聚焦“两个维护”强化政治监督，深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，推动提升体育治理能力和水平，与总局党组合力同心修复政治生态。

中国国家体育总局党组书记、局长高志丹在会上发表讲话时提出，要坚决落实全面加强党的纪律建设部署要求，切实增强党员干部纪律自觉；坚决落实打赢反腐败斗争攻坚战持久战部署要求，切实增强治理腐败效能。

高志丹强调，要强化责任担当，坚持和加强党对体育工作的全面领导，履行好管党治党政治责任，加强纪检干部队伍建设，确保全面从严治党各项任务有效完成。

中国官方上星期一（3月27日）公布了二十届中央首轮巡视对象名单，将对国家体育总局党组开展机动巡视，要聚焦履行党的领导职能责任、贯彻落实体育强国建设重大决策部署情况，深入查找、推动解决体育领域特别是足球领域腐败问题和深层次体制机制问题，为建设体育强国提供有力保障。

上述消息公布几天内，中共中央纪委国家监委上星期六（4月1日）发布中国国家体育总局副局长、中国足协党委书记兼副主席杜兆才涉嫌严重违纪违法被查消息。63岁的杜兆才成为去年足坛反腐行动开始以来落马的最高级别官员。