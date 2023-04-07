台湾立法院迎来44年首个美众院外委会访问团

台湾立法院星期五（4月7日）迎来44年首个美国众议院外交事务委员会访问团。

据台湾菱传媒报道，美国众议院外委会主席麦考尔星期五率跨党派议员团拜会台湾立法院，并进入议场二楼贵宾席观看院会进行。台立法院人士指出，这是台美断交后，《台湾关系法》生效44年来，第一个公开进入台议场参访的美国国会外委会访问团。

台湾总统蔡英文星期四（6日）在美国加州与众议院议长麦卡锡会面。就在蔡英文与麦卡锡会晤同天，美众议院外交委员会主席麦考尔（Michael McCaul）率团抵台，成员包括众议院外交委员会印太小组主席金映玉（Young Kim）、印太小组民主党首席议员贝拉（Ami Bera）、众议员希尔（French Hill）、众院共和党副党鞭瑞森绍尔（Guy Reschenthaler）、汀恩（Madeleine Dean）、罗勒（Michael Lawler）以及莫伦（Nathaniel Moran）。访问团在台期间将与总统蔡英文、副总统赖清德会面，接受台立法院长游锡堃、外交部长吴钊燮款宴，并针对各项台美重要议题交换意见。

台湾总统府发言人谷辣斯·尤达卡（Kolas·Yotaka）表示，总统府对麦考尔访团表达诚挚欢迎，美国国会向来是推动台美关系持续前进的推手，总统蔡英文预计星期六（8日）在总统府接见访团成员，双方将就安全、经贸等议题交换意见。

麦考尔等人约在星期五上午11时02分左右抵达台立法院正门后，在立法院副秘书长高明秋、民进党立委赵天麟等人带领下，上午11时05分进入立法院议场二楼贵宾席，观看正在进行的施政总质询。会议主席游锡堃也向在场立委、行政院长陈建仁及行政官员介绍访问团，现场响起掌声，麦考尔等人则起身挥手致意。