萧美琴二度被制裁 绿营人士赞获自由光荣勋章

台湾驻美代表萧美琴星期五（4月7日）被中国大陆实施进一步制裁，民进党籍立委赞扬她为台湾做出极大贡献，获得自由光荣勋章。

萧美琴得知自己再度被制裁后，在个人推特发文直呼“哇！中华人民共和国（PRC）刚又制裁我了，这是第二次了”。

综合台湾《自由时报》和中时新闻网等报道，民进党籍立委王美惠直言，若强力维护台湾主权就要被列入黑名单，这就是自由光荣的勋章，相信全台湾人民都会是萧美琴最有力的后盾。

她说，萧美琴担任驻美代表期间，对台湾在国际上的贡献是有目共睹的，对台湾有极大帮助，但对中国大陆来说是一种痛。萧美琴所做的努力不是一个没有自由、没有民主的国家说了算，正因做了太多正确的事情，所以中国大陆才会出此下策，狗急跳墙。

民进党籍立委苏巧慧强调，坚持要为台湾争取在国际上的主权，不愿唱和集权大陆的台湾人，就要被列入黑名单，“对追求独立自主的台湾人而言，这份名单就是无比骄傲的光荣印记，因为我们是勇敢的台湾人”。

民进党籍立委许智杰说，萧美琴被大陆制裁，代表她对台湾的外交贡献真的很大，对台湾人来说，这是一个光荣榜。然而，大陆既然要制裁，是否也应该制裁出席台湾总统蔡英文与美国众议院议长麦卡锡会晤的近20名美国众议员，否则这就只是流于形式的制裁。

民进党籍的台南市长黄伟哲在脸书发文声援，力挺“台南女儿”萧美琴，并写到这是陆方的恼羞成怒，正是萧美琴的光荣印记。

黄伟哲说，台美关系从外交、军事到经贸交流都达到最好时刻，自由民主联盟的紧密合作，“台湾战猫”萧美琴的居中穿梭打拼，功不可没。他还感谢萧美琴的努力，喊话“台湾一起加油”。

截至目前，已有10名绿营人士被列入受中国大陆制裁的黑名单，他们是萧美琴、顾立雄、蔡其昌、柯建铭、林飞帆、陈椒华、王定宇、苏贞昌、游锡堃和吴钊燮。

时任台湾行政院长苏贞昌、立法院长游锡堃和外交部长吴钊燮在2021年6月被列入受制裁的“台独顽固分子”名单。去年8月，时任美国众议院议长佩洛西访台后，台湾驻美代表萧美琴、国安会秘书长顾立雄、时任立法院副院长蔡其昌、民进党团总召柯建铭、时任民进党副秘书长林飞帆、时代力量立委陈椒华和民进党籍立委王定宇也被列入为“台独顽固分子”，受到制裁。

中国大陆国台办星期五宣布，对萧美琴实施进一步制裁，理由是“台独”顽固分子萧美琴挟洋自重，“倚美谋独”，蓄意挑动两岸对立对抗，肆意破坏台海和平稳定，进一步暴露其冥顽不化的谋“独”本性。