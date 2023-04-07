胖东来创始人怒斥加班文化是不道德行为

中国河南省第二大零售集团胖东来商贸集团有限公司最近再次上了热搜榜。该公司创始人于东来在一场演讲怒斥“加班文化是不道德的可耻行为”，对比中国央企近日传出强制加班引发反弹的消息，令打工仔盛赞老板有良心。

综合《济南时报》《南方日报》等报道，于东来称，“在胖东来，你加班就是不行。你加班就是占用别人成长机会。你剥夺别人的时间、学习机会和创造机会。是什么概念呢？是不道德的。”他还说，人不能只是挣钱，还应该学会享受生活。

胖东来官网详细载明员工的福利情况。胖东来的理想是员工及管理人员实现全年综合休假130天以上，每天工作不超过六个小时，接近欧洲的工作状态。目前，胖东来员工每天工作时间为六至七小时。

假期方面，胖东来员工每年休息时间包括每年52天闭店，春节五天闭店以及年休假。从2011年11月起，胖东来每个门店周二轮流闭店，2012年3月2日起，胖东来所有门店固定周二同时闭店。近几年，胖东来每年固定除夕至初四放假。

此前，胖东来因设立“委屈奖”登上热搜。网传一张胖东来薪资待遇表中提到，按正常流程工作受到委屈，会给予“委屈奖”。根据不同情况，奖金在500元（人民币，下同，96新元）至5000元不等。“委屈奖”适用于比如员工制止某些不文明行为、遭到辱骂恐吓等。

胖东来普通员工还有30天带薪年假，管理层则有40天。员工平均月薪5500元，比同行高出三成以上。员工每周休息两天，30天的带薪休假，其中10天要求去旅游。

据胖东来官方公众号，胖东来目前在河南许昌市和新乡市共设有12家门店，其中10家都在大本营许昌。据南方周末2021年报道，胖东来年营收超过70亿元，但官方一直未公布经营情况。