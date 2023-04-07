台立法院长相信麦卡锡访台只是时间的问题

针对美国众议院议长麦卡锡未能访台是否感到失望的提问，台湾立法院长游锡堃回应说，他相信麦卡锡赴台访问只是时间的问题。

综合台媒报道，台湾立法院长与到访立院的美国众院外委会主席麦考尔星期五（4月7日）一同出席记者会受询时，作出以上表述。

游锡堃说，他在麦卡锡尚未当上众议院议长就致函邀请他访问台湾，他相信麦卡锡是一个信守承诺的人，说要来一定会来，只是时间的问题。他也借此奉劝大陆对台湾总统蔡英文过境美国与麦卡锡会晤反应过度，让台湾国际能见度更高，等于是帮助台湾。

游锡堃说，在东方政治哲学有顺应自然之道，可以无为而无不为，大陆这次违反自然之道，把事情弄巧成拙，而麦卡锡终究会赴台，如果直接让他来，媒体曝光也就只是一次。

麦考尔则在记者会上说，他非常期待星期六（8日）与台湾总统蔡英文餐叙。他称，他在星期五上午餐叙时与台湾半导体、航太等业界人士见面，可以看到台湾不少企业进驻美国。台美经贸关系至关重要，也希望能够尽快推动与台湾签订自由贸易协定（FTA）。

对于是否将在美国会推动法案加强对台军售，麦考尔说，第一、将重新排列武器交付的优先顺序，希望尽快把武器交付给台湾，因为台湾现在真的处于非常高风险、面临高威胁的地带。第二、讲寻求第三方军售，希望可以透过不同方式交付这些武器，“但这个还需要行政部门同意，如果行政部门同意，或许就可以进行”。