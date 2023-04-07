香港冰球女队世锦赛三连胜 有望争升级资格

香港男子冰球队出战世界锦标赛事时，主办方“播错国歌”风波仍在延烧，女队则已在世锦赛第三级别A组赛事获得三连胜，有望争夺升级资格。

据网媒“香港01”报道，香港男子冰球队今年2月出战世锦赛时，赛事主办方播错国歌的风波仍在延烧，香港体育协会暨奥林匹克委员会多次发声明指摘香港冰协，更宣布启动暂停其会员资格的程序。

在社会焦点集中于香港冰协与港协谁是谁非之际，香港女子冰球队仍在罗马尼亚举行的世界锦标赛3A组赛事中努力，并已取得不俗成绩。在分成四大级别的世界锦标赛，除了顶级的世锦赛外，尚有属较低组别的第一至三级赛事（Division I to III），分别按成绩分为A组及B组，设升降级制度，赛事层级最低的为第三级B组（3B组）赛，若能胜出就可在翌年升上3A组比赛。除最低级别的3B组外，每个组别最后一名都要在翌年降级。

香港女队去年因疫情退赛后，今年卷土重来出战3A组赛，对手有东道主罗马尼亚、保加利亚、爱沙尼亚、乌克兰和目前位处榜首的立陶宛。在单循环赛事下，香港女队在首三场比赛中，分别以6比2、2比1和3比1击败保加利亚、乌克兰和罗马尼亚，取得三连胜。

香港女队目前以三战三胜、以九分排在积分榜第二位，榜首为有得失球优势的立陶宛。香港女队星期五（4月7日）将与立陶宛正面交锋，能否赢得在明年升上2B组赛资格，此役十分关键。在与立陶宛结束争夺后，香港女队将在星期天（9日）的最后一场小组赛对垒爱沙尼亚。