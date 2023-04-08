蔡英文返台：台湾不会因打压而屈服

台湾总统蔡英文结束访美行程于星期五（4月7日）晚返台后在机场发表谈话时说，这次出访，让国际社会看到，台湾在面临威胁压力时，台湾会更团结，不会因为打压而屈服，不会因为受到阻碍而停止跟世界交流。

根据联合报报道，蔡英文说，这趟为期十天的访问，造访友邦瓜地马拉和贝里斯，过境美国纽约、洛杉矶，她感谢每一位伙伴和华航机组成员，大家共同完成这次任务，也感谢海外侨胞、驻外馆伙伴；另外也感谢行政团队跟国安团队维持政务运作，顾好家园让她可以拼外交。

蔡英文在讲话中提到三点。她说，虽然历经三年疫情，台湾和友邦各项合作依然累积许多成果，例如瓜地马拉的医院已完工运作，贝里斯的计划也帮助更多弱势家庭，未来台湾不仅要继续贡献专业，成为担任世界良善力量，会积极跟国际伙伴合作，创造丰硕成果。

第二，瓜地马拉总统和贝里斯总督、多位美国跨党派参众议员都表达对台湾支持，台湾守护民主自由的决心，得到民主伙伴的支持。

第三，海外侨胞给访团最热情的欢迎，台湾勇敢自信向世界传达了台湾声音，在台民众也做温暖后盾。

蔡英文此次去程和回程分别过境美国纽约和洛杉矶，并与美国众议院议长麦卡锡会面。这是1979年中美建交以来，台湾领导人在美国进行的最高级别会晤。

中国大陆官方星期五对美台祭出一系列反制措施，包括对台湾驻美代表萧美琴实施制裁、限制美国的哈德逊研究所和里根图书馆与大陆方面交流，以及对远景基金会和亚洲自由民主联盟采取惩戒措施等。