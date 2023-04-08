人民日报评蔡英文过境访美：大陆有强大能力挫败任何形式的“台独”行径

台湾总统蔡英文星期五（4月7日）结束访美行程返回台湾后，中国大陆官媒《人民日报》星期六发表评论文章说，“台独”势力分裂活动和外部势力打“台湾牌”的严重挑衅来一次，大陆必定坚决斗争一次。大陆有强大能力塑造推进国家统一的战略态势与环境，有强大能力挫败任何形式的“台独”分裂行径。

署名为“钟声”的评论文章指出，针对蔡英文与美国国会众议长麦卡锡会面的严重政治挑衅，大陆采取了一系列反制措施。这是对民进党妄图“倚美谋独”、美方企图“以台制华”行径的坚决有力回击，充分彰显捍卫国家主权和领土完整的坚定决心。

文章指出，蔡英文“过境”是假，谋求“突破”、宣扬“台独”是真；所谓“外交大突破”是假，“害台”“卖台”是真。蔡英文“过境”访美根本不是“私人性质”的活动，本质上是“倚美谋独”“媚美卖台”，企图制造“一中一台”“两个中国”，伺机在国际上兜售“台独”主张，并谋求美国反华势力的支持。民进党出于政治私利，利用各种机会从事谋“独”分裂活动，美方大打“台湾牌”，企图“以台制华”，置台海和平稳定和台湾民众根本利益于不顾，完全是台海和平稳定的麻烦制造者和破坏者。

文章还说，美国国会作为美国政府的组成部分，有责任履行美国政府对中国大陆作出的严肃承诺，严格恪守一个中国原则，不与台湾进行任何官方往来。无论根据国际法还是美国内法，“三权分立”都不是美无视国际义务，违反国际关系基本准则、挑衅中国主权、违背其在台湾问题上所作承诺的理由。美国口口声声称其一个中国政策没有变，实际上却在不断“切香肠”，歪曲、篡改、虚化、掏空一个中国原则。美方的所作所为，就是把台湾当作遏制中国发展进步的棋子，最终牺牲的是台湾同胞的利益福祉和光明前途。

文章强调，大陆已多次就蔡英文“过境”访美问题向美方提出严正交涉，美方一味纵容支持“台独”分裂势力，性质极为恶劣，大陆必须坚决反制。大陆的反制措施既不是美方辩称的“过激”，也不是其所谓的“单方面改变现状”。大陆采取的一切反制措施都属于维护国家主权和领土完整的正当合法权利，是必要、及时的防守反制，旨在维护国家主权和安全、阻止美国反华势力和“台独”分裂势力在错误和危险的道路上走得更远。

文章还说，“台独”势力分裂活动和外部势力打“台湾牌”的严重挑衅来一次，大陆必定坚决斗争一次，决不允许中国主权和领土完整受到践踏和破坏。事实证明，通过坚决开展反分裂、反干涉重大斗争，大陆进一步掌握了实现祖国完全统一的战略主动，进一步巩固了国际社会坚持一个中国原则的格局。大陆有强大能力塑造推进国家统一的战略态势与环境，有强大能力挫败任何形式的“台独”分裂行径。

文章最后说，“台独”分裂和外来干涉图谋，阻遏不了祖国统一的历史大势，“中国人民有捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志和强大能力。祖国完全统一的历史任务一定要实现，也一定能够实现”。