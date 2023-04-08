中国体育总局：足球改革发展距习近平要求和人民期待相去甚远

中国国家体育总局4月6日召开2023年党风廉政建设和反腐败工作会议，国家体育总局党组成员、中央纪委国家监委驻体育总局纪检监察组组长习骅在会议上明确指出，足球改革发展距中共总书记习近平要求和人民期待相去甚远；一些体育协会管理混乱，任人唯亲、“家天下”横行；足球领域出现行业性系统性腐败，其他领域也存在问题。

根据《中国纪检监察报》星期六（4月8日）刊发的《惩治“靠体吃体”修复政治生态，国家体育总局2023年党风廉政建设和反腐败工作会议侧记》，中共中央决定对国家体育总局党组开展机动巡视前夕，体育总局召集系统各部门、单位党政主要负责人和纪委书记，对全年党风廉政建设和反腐败工作作出系统部署，传递一刻不停推进全面从严治党向纵深发展的信号，并表明积极主动接受“政治体检”的决心。

体育总局局长、党组书记高志丹在会上点明形势任务，并对推动政治监督具体化精准化常态化、深化纠治“四风”、加强纪律建设、增强治理腐败效能等四方面重点工作提出具体要求，强调要严肃查处涉及奥运备战、协会改革、项目管理、资格认证等资金密集、资源富集领域的腐败问题，坚决惩治“靠体吃体”，深入开展全国足球领域教育整顿，为开创体育强国建设新局面提供坚强政治和纪律作风保障。

体育总局党组成员、中央纪委国家监委驻体育总局纪检监察组组长习骅明确指出五方面突出问题：一是践行“两个维护”存在差距，足球改革发展距习近平要求和人民期待相去甚远；二是党的领导弱化问题突出，一些体育协会管理混乱，任人唯亲、“家天下”横行；三是管党治党宽松软，“两个责任”落实不到位，基层党组织政治生活不规范、不严肃；四是纪律作风不严不实，违反中央八项规定精神问题时有发生；五是廉洁风险巨大，足球领域出现行业性系统性腐败，其他领域也存在问题。

自去年11月以来，中国国足原主教练李铁，中国足球协会第十一届执委会成员、原秘书长刘奕，中国足球协会常务副秘书长兼国家队管理部部长陈永亮以及中国足球协会主席、党委副书记陈戌源等人已接连被查。

今年3月下旬以来，足坛反腐继续推进。其中，中国足协纪律委员会主任王小平、中国足协竞赛部部长黄松于3月24日宣告被查，中国田径协会主席于洪臣（曾任中国足协副主席、中超公司董事长）、中超联赛有限责任公司原总经理董铮于3月29日宣告被查。

陈戌源、于洪臣、刘奕、李铁、王小平、董铮等人在上述会议中被逐一通报。另有6位部门和单位负责人因顶住巨大压力，坚定与歪风邪气作斗争而受到点名表扬。