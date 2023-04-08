大陆42架次军机参与今早环台军演 29架次飞越海峡中线

中国大陆派出42架军机参与星期六（4月8日）上午开展的环台军演，其中29架飞越海峡中线。

据中时新闻网报道，中国大陆星期六上午开始连续三天的环台军演，东部战区立刻展开动作。台湾国防部说，大陆上午编组军机和军舰，分自北、中、南逾越海峡中线，截止上午11时侦获歼10、歼11及歼16等型机42架次，其中逾越中线及进入西南空域计29架次；大陆军舰计八艘次。台军运用任务机、舰及岸置飞弹系统严密监控、应处。

台湾国防部强调，大陆军方蓄意制造台海紧张，除破坏和平稳定，对区域安全及发展也造成负面影响。国防部对此种不理性行动，表达严正谴责，将以坚实战备整备，捍卫“国家”安全。

在台湾前后两任总统马英九和蔡英文分别结束对中国大陆与美国的行程后，解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校星期六说，即日起至10日，解放军东部战区按计划在台湾海峡和台岛北部、南部、台岛以东海空域组织环台岛战备警巡和“联合利剑”演习。

台湾国防部还公布从星期五早上6时至星期六早上6时，侦获大陆军机13架次，其中逾越海峡中线及其延伸线进入西南空域4架次，为苏恺-30机1架次、运8技侦机1架次、歼-16机2架次。另有大陆军舰三艘次，持续在台海周边活动。