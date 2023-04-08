台国防部急召三军部队主官应对大陆环台军演

台湾国防部紧急召回三军不对所有主要军官，因应中国大陆从即日起连续三天开展的环台军演。

据中时新闻网报道，台湾总统蔡英文过境美国与美众议院议长麦卡锡会面的后续效应持续发酵。中国大陆国防部星期六（4月8日）上午由东部战区新闻发言人、陆军大校施毅宣布中国人民解放军东部战区按计划从4月8日至10日在台湾海峡和台湾北部、南部与台湾本岛以东海空域，组织环台岛战备警巡和“联合利剑”演习。台湾国防部也立刻紧急召回三军部队所有主要官员，回到营区内坐镇应变，但并未提升战备状况。

据了解，蔡英文出访期间，包括台湾国防部、海巡、国安单位正副主要官员（主管）都进行管制奉命留守应变。未料大陆宣布连三天进行环岛军演，台国防部立刻召回所有部队主官回营掌握状况。

台湾国防部回应称，针对大陆东部战区宣布，将在台湾周边执行战备警巡及演习，台军已运用联合情监侦措施，绵密掌握区域周边情势，持续保持高度警觉、适切应处，全力捍卫“国家”安全。

台湾国防部并指出，近年来大陆持续派遣机、舰侵扰，已对区域情势造成威胁，甚至以总统蔡英文出访过境美国为藉口实施军演，已严重破坏区域和平、稳定及安全。台军将以沉着、理性、严肃态度应对，依“不升高冲突、不引发争端”原则警戒监控，“捍卫国家主权及国家安全”。