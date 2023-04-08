港文体局局长杨润雄：不会因国歌事件削减运动员培训出赛资源

世界冰球锦标赛播放国歌出错事件持续发酵，港协暨奥委会启动暂停冰协会员资格的程序，冰协担心政府资助经费将因此被削减。香港文化体育及旅游局局长杨润雄星期六（4月8日）向运动员派“定心丸”，多次强调无论事件结果如何，当局都不会削减对运动员培训及出赛的资源。他期望冰协能在一个月时间中，集中精神思考管治改革方案，认为若能做到彻底的改变，便不用以其他方法资助运动员。

根据《星岛日报》报道，杨润雄出席电台节目时解释，以往康文署批出拨款的前提，是相关体育总会属于港协暨奥委会的会员，若一个月后冰协提交报告后，港协认为有需要暂停其会员资格，需召开会员大会讨论，而康文署也要考虑相应的惩处。

他说，冰协已提交未来一年的规划安排，当局了解会有那些比赛、训练、推广活动等，当局可在不影响运动员下削减其他资源，强调明白运动发展政府资源很重要，冰协的管治也很重要，长远改革管治才可推动发展。

杨润雄在节目上重申，认为事件发生时，球队已尽力作出反应维护国歌尊严，且得到佳绩，但需要检视事件中，所有相关人士有否依足指引工作、事后的反应、跟进工作如何，以避免日后再有类似事件发生，而根据港协及冰协提交的报告，特区政府认同港协暨奥委会启动暂停冰协会员资格的程序。

至于近日多名运动员公开回应事件，曾提及公众未关注球队的成绩，杨润雄说，此次事件普遍社会，包括运动员、冰协领导层及市民都觉得不能接受，因此令社会错误聚焦，强调政府希望社会看到运动员的努力。

被问到是否亲自与冰协会面了解事件，杨润雄说，港协暨奥委会与各体育总会有从属关系，加上香港体育界一直独立运作，政府只提供资源及政策，当局一直有看报告及与港协暨奥委会讨论，掌握事件的争议。当局也有针对事件作内部检视，看在相关指引上有何工作可再作跟进或改善。

香港男子冰球队2月28日参加在波斯尼亚举行的世界冰球锦标赛第三级别分组赛中取得胜利后，再次出现赛后将反修例相关歌曲错当国歌播放的情况，运动员现场叫停后，大会道歉并播出了正确国歌。

香港体育协会暨奥林匹克委员会质疑香港冰球协会管理层出现问题，于4月4日公布启动暂停冰协会员资格的程序，直至冰协就误播国歌事件提交完整书面报告。