台湾公布海上监控山东舰画面

台湾防务部门发布视频回应中国大陆解放军的三天环台军演，视频中包括台军方海上监控大陆山东舰的画面。

综合台湾《自由时报》和中时新闻网等报道，中国大陆星期六（4月8日）上午宣布，即日起连续三天开展环台军演，台国防部随后通报，大陆42架次军机参加军演，其中29架次飞越海峡中线，另有计八艘次军舰。台军运用任务机、舰及岸置飞弹系统严密监控、应处。

大陆央视新闻随后发布东部战区启动军演视频。央视新闻报道称，接令后，东部战区陆军远箱火，海军驱护舰、导弹快艇，空军歼击、轰炸、干扰、加油等机型，火箭军常导火力单元等任务兵力，快速向预定区域机动集结，展开作战部署。

报道还称，东部战区星期六的演练，重点检验联合作战体系支撑下夺取制海权、制空权、制信息权能力，任务部队同步组织环台岛战巡进逼，塑造全向围岛慑压态势。

台湾国防部星期六中午12时许发布视频回应，展示台军各部队加强监控，强调捍卫“国家”主权与安全的决心，而近期台海军监控大陆海军“山东号”航空母舰的画面也在视频中出现。

台方视频中可以看到各防空导弹部队进行操演的画面，以及空军战机起降，海军舰艇出航剪影等。视频中也出现台海军官兵正在标定远方舰艇的画面，其中一艘舰艇即是“山东号”以及伴航的油弹补给舰。