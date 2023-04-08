台陆委会谴责抗议大陆环台军演

台湾的大陆委会对中国大陆即日起开展三天环台军演表达严正谴责与抗议，并强调政府将秉持“不升高冲突、不引发争端”的原则，密切警戒监控。

台湾陆委会星期六（4月8日）针对大陆藉总统蔡英文出访过境美国，在台湾周边进行战备警巡及军演，表达严正谴责与抗议。大陆持续对台军事威吓，破坏台海及区域和平稳定，台湾不会退缩屈从，更不会挑衅冒进。政府已全程掌握情势，将秉持“不升高冲突、不引发争端”的原则，密切警戒监控，理性适切应处，维护“国家”安全，吁请台湾民众放心。

台陆委会强调，总统蔡英文出访邦交国及过境美国已行之有年，与美国等友好国家朋友面对面互动沟通，有助于促进台海及区域和平稳定；呼吁大陆以平常心看待，自我克制，切勿误判情势，升高台海及区域紧张情势，破坏两岸关系。

台陆委会指出，两岸互不隶属是客观现状与事实，也是台湾民众的坚持，大陆任何胁迫行径都无法改变此一事实。政府坚定捍卫“国家”主权与民主自由，站稳“四个坚持”、强化“四大韧性”，持续提升自我防卫，并与理念相近民主国家密切合作，共同抗衡威权主义扩张，维护两岸及印太地区和平稳定。

大陆东部战区新闻发言人施毅星期六上午说，东部战区已开始位于台岛周边组织环台岛战备警巡，举行“联合利剑”演习，地点涵盖台湾岛北部、南部、台岛以东海空域，并指出“这是对‘台独’分裂势力与外部势力勾连挑衅的严重警告，是捍卫国家主权和领土完整的必要行动”。