民进党谴责抗议大陆环台军演：无端升高台海紧张

台湾总统蔡英文访美返台后，中国大陆星期六（4月8日）宣布三天环台军演。台湾执政党民进党对此表达强烈谴责并严正抗议，并要求大陆切勿误判情势，无端升高台海紧张，破坏两岸关系。

根据联合报报道，民进党指出，总统蔡英文刚结束出访友邦行程返抵台湾，大陆随即针对性十足的宣布进行环台岛战备警巡及“联合利剑”演习，逾30架次机、舰“侵门踏户”逾越台海中线及侵扰台西南空域，相关作为就是蓄意升高两岸紧张局势，破坏区域和平稳定。

民进党说，，蔡英文总统努力开拓中华民国的外交空间与维系友邦情谊，却必须面对大陆各种恫吓言论与毫无正当性的军事演习。不仅刚从中国大陆返台的前总统马英九不敢发声抗议，连国民党主席朱立伦、新北市长侯友宜和鸿海创办人郭台铭等有意参选下届总统大选者，都不敢表态捍卫中华民国的尊严与民主自由价值，质问对方难道是认同大陆武力霸凌的作法吗？

民进党重申，面对大陆挑衅将秉持“不升高冲突、不引发争端”的原则，也会站稳“四个坚持”、强化“四大韧性”。大陆此次对台军事恫吓的行为，只会让国际上对大陆威权扩张本质提高警觉，也会让台湾人民更加团结一心。

在台湾前后两任总统马英九和蔡英文分别结束对中国大陆与美国的行程后，解放军东部战区星期六起至10日在台湾海峡和台岛北部、南部、台岛以东海空域组织环台岛战备警巡和“联合利剑”演习。

中国大陆派出42架军机参与星期六上午开展的环台军演，其中29架飞越海峡中线。