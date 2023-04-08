中国驻美临时代办徐学渊：望中美农业界进一步加强双向贸易

中国驻美国大使馆临时代办徐学渊4月4日在美国一场农业圆桌论坛中说，中方对发展中美关系的态度是一贯的，一个健康稳定发展的中美关系符合两国和两国人民的根本利益，中方愿在相互尊重、和平共处、合作共赢的基础上发展中美关系。她希望中美农业界进一步加强双向贸易。

根据中国驻美国大使馆星期五（4月7日）晚发布的新闻稿，出席在密苏里州圣路易斯市召开的第三届中美农业圆桌论坛的徐学渊发表致辞时说，中美都是农业大国，两国政府都高度重视实现农业稳定、乡村发展、农民增收。中美携手，必将更好造福两国人民。尽管中美关系仍在遭遇许多困难波折，但业界和民间对农业合作的热情和期待不减，这也充分说明，中美农业合作有动能、有韧性、有潜力。

徐学渊指出，贸易是中美两国可以继续扩大合作的最重要领域。据美方统计，2022年美国向中国农产品出口达到创纪录的381.6亿美元，同比增长16%。这体现了中美农产品贸易的基础稳固，也是中方持续克服疫情等因素影响，为美国农产品输华提供关税排除、贸易便利化等措施的结果。同时，中国对美农产品出口虽然也实现增长，但规模和品种还比较有限，希望进一步加强双向贸易，促进中国水产品、蔬菜、水果等优质特色产品输美。

徐学渊表示，中美两国还可围绕农业现代化探索更多新的合作领域。中方愿与美方继续深化农业政策协调、科技交流、人文交往，特别是通过交流互鉴、信息共享、多方合作，在气候智慧型农业、土壤健康、粮食减损、新品种新技术新装备等方面进行更多深层次合作。

徐学渊强调，中方对发展中美关系的态度是一贯的，一个健康稳定发展的中美关系符合两国和两国人民的根本利益，中方愿在相互尊重、和平共处、合作共赢的基础上发展中美关系。