福建平潭岛游客不在意已开展的环台军演

中国大陆游客星期六（4月8日）在临近台湾海峡的福建平潭岛享受日光浴，在海边自拍，没有意识到或至少没有受到已在进行中的大陆环台军演影响。

据法新社报道，手持缤纷旗帜的导游对着扬声器高喊，带领着游客到平潭岛一日游。该岛是大陆距离台湾最近的岛屿。

北京星期六宣布，从即日起开展三天环台军演，作为对台湾总统蔡英文出访过境美国期间与美众议院议长麦卡锡会面的反制回应。

平潭岛上游客的反应相对平静，一名约30岁的吴姓男游客说：“我看到新闻，但这不影响我们今天的计划。（中国大陆）与台湾目前的关系不很好但稳定。我们希望能和平统一。”他与伴侣在滨海走道上漫步。

其他游客则说，他们没听说有军演，也不认为会造成什么影响。一名二十多岁的女游客说：“什么情况？什么事情也没发生。”

身处身处福建平潭岛的游客看着中国人民解放军一艘拖船星期五（4月7日）驶经台湾海峡。（法新社）

法新社星期六上午未见任何军舰驶经平潭岛水域，星期五下午和傍晚则有一艘拖船和数架军事直升机经过。

有几艘货船驶经离岸边一公里处的水域，游客戴着墨镜和棒球帽，围绕着平潭岛上的艺术装置。

一名约50岁男子说，军演“只是政府采取的一些预防措施”，并称他希望中国大陆和台湾有一天能统一。他还说：“作为一个普通人，我只希望大陆过得好，台湾也一样。我们是一个大家庭。”