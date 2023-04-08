美众院外委会主席：协助提供军训并加快美对台军售交付

美国国会高官保证将协助为台湾军队提供训练，并加快美国对台军售交付。

据路透社报道，北京星期六（4月8日）宣布，从即日起开展为期三天的环台军演，是对台湾总统蔡英文出访过境美国期间与美众议院议长麦卡锡会面的反制回应。

美国众议院外交事务委员会主席麦考尔，星期六在台北出席蔡英文为他所率领的跨党派访台团办的午宴上，作出以上表述。麦考尔说，他们坚定支持台湾，而两个民主实体能团结一致至关重要。

麦考尔说：“身为美国众议院外交事务委员会主席，我负责签署所有外国军售交易，包括对台军售。总统女士，我向你承诺，我们将交付这些武器。”

台湾从去年开始就一直投诉美国未能如期交付对台军售，所涉及的武器包括刺针反舰巡航导弹。这些武器制造商将供应转向支持乌克兰，以应对与俄罗斯的战争。

麦考尔说：“我们在国会竭尽所能加快这些军售交付，确保你们获得所需自我防卫的武器。我们也将向你们的军队提供训练，不为发动战争，是为追求和平”，但未说明细节。

他也说：“突出弱点只会引来侵犯和冲突。突出实力则展现威慑推进和平。”

华盛顿1979年与台北断交后，两地防卫协议也告终，但双方仍保持密切的军事联系，美国依旧是台湾军备的主要外国来源。

美国长期对台提供部分武器系统训练，包括细致指引台军如何强化防卫实力，以应对中国大陆解放军的侵犯。有部分台湾战斗机师已在美国训练。

路透社2月引述两名美国官员报道，美国将扩充协助训练台湾军队的部队数量。路透社2021年报道称，有少数美国特别行动部队轮番赴台，协助训练台湾军队。