中疾控：将冠病溯源政治化是中国科学界无法容忍的

中国国家疾控局副局长、中国疾控中心主任沈洪兵星期六（4月8日）下午说，一些指使和参与将溯源问题政治化、企图抹黑中国的势力和人物，都不要以为全世界科学界的眼光会被他们的拙劣操弄而蒙蔽。他奉劝世界卫生组织有关人士回归科学和公正的立场，不要主动或被迫成为个别国家把冠病溯源政治化的工具。他还说，轻率否定第一阶段联合研究的结果，是将冠病溯源政治化的表现，是中国科学界无法容忍的。

根据中国网报道，沈洪兵在中国国新办就中国冠病溯源研究情况举行的发布会上说，作为开放大国，在疫情发生后，中国在溯源这个科学问题上一直秉持科学态度，积极与世界卫生组织沟通合作，为响应第73届世卫大会决议，率先主动邀请世卫组织选派国际专家组两次来华合作开展溯源联合研究，在坚持“共同制定工作方案、共同开展分析研究、共同撰写研究报告、共同发布研究结果”的原则下，成功在武汉完成了第一阶段联合溯源研究，形成了世卫组织联合研究报告，得到了当时参与研究的国内外专家和世卫组织的充分认可。

沈洪兵指出，在整个第一阶段联合研究过程中，中国向联合专家组提供了当时所掌握的所有溯源相关资料，没有隐瞒任何病例、样本及其检测和分析结果。近日世卫组织个别官员和专家随意发表观点，轻率否定当时的结果，完全是违背科学精神的，是对世界各国参与前期溯源工作的科学家的粗鲁冒犯和不恭，是将冠病溯源政治化的表现，是中国科学界无法容忍的，也是不能被全球科学界所接受的。

沈洪兵说，在第一阶段联合研究已投入巨大的人力物力财力基础上，并没有停下冠病病毒溯源的脚步，仍然统筹资源继续在流行病学、分子流行病学、动物与环境乃至实验室检查等方向开展全面的科学调查研究工作，相关进展和结论，也已经由中方科学家通过与世卫组织和新型病原体起源国际科学咨询小组（SAGO）报告交流或通过发表文章等方式，与国际科学界和同行进行了分享。众多研究发现也进一步证实了第一阶段的联合研究结果。这些研究成果和相关数据已在国际国内学术刊物上公开发表。

沈洪兵最后说，作为负责任的国家和有责任感的科学家，他们始终在积极与世界各国科学家分享研究成果。希望秉承科学的态度，坚持科学家为主体，加强交流合作和信息共享，在科学的轨道上开展冠病病毒溯源工作。他强调，一些指使和参与将溯源问题政治化、企图抹黑中国的势力和人物，都不要以为全世界科学界的眼光会被他们的拙劣操弄而蒙蔽。他奉劝世界卫生组织有关人士回归科学和公正的立场，不要主动或被迫成为个别国家把冠病溯源政治化的工具。

世卫冠病疫情项目小组负责人凡科霍夫（Maria Van Kerkhove）4月6日说，她相信中国科学家已经进行更多科研，收集了更多的重要数据，“我们需要科学工作者、公共卫生人士以及官员分享这些数据”。

世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞同天在世卫组织成立75周年的新闻发布会上说，中国掌握了解2019冠状病毒起源的关键，并再次敦促中国分享这些信息。

他说，在中国与世卫组织分享它所掌握的冠病起源信息之前，所有的假设都仍摆在桌面上。