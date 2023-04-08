中疾控强调中国在首阶段联合溯源过程无隐瞒保留

对于世卫组织官员认为，中国政府对冠病数据的发布没有做到公开透明，影响了全球溯源研究，中国疾控中心官员反驳说，中方在第一阶段的联合溯源研究过程中，充分分享研究结果和数据，没有任何隐瞒保留。

中国疾控中心研究员周蕾星期六（4月8日）在国新办举办的冠病溯源研究发布会上回答提问时说，作为亲身经历了第一阶段联合溯源研究的中方科学家，她个人对此质疑感觉很惊讶。

她强调，当时在武汉的联合溯源研究过程中，中方科学家本着科学、公开、客观、透明的工作原则，把所有掌握的数据和资料都进行了分享，包括早期病例信息，还有当时对武汉早期的呼吸道传染病可能的、可疑的冠病病毒感染的76000多人的病例资料，都进行了分享和深入的联合分析研究，当时的结果得到了专家们的集体认可。

周蕾透露，中方当时还把中国境内2018年到2020年采集的38000多份家禽家畜样本、41000多份的野生动物样本都进行了抗体或者核酸检测，没有发现冠病病毒阳性。中方也对华南海鲜市场当时的所有动物产品上下游供应链进行了追溯性调查，没有发现病毒在动物当中传播的证据。这些研究结果当时已与世卫组织遴选的国际专家团队进行了分享。

周蕾说，第一阶段的联合溯源研究过程中，中方在设计阶段也考虑了实验室泄漏的可能性，因此在武汉期间就组织了联合专家团队实地到武汉多家实验室考察调查和研究，还把实验室的工作人员包括当时在实验室里面的学生，这些人员所有的健康监测资料、可能的就诊临床资料，全都做了调查和分析。

她强调，“不管从哪一个方面，在第一阶段的联合溯源研究过程当中，我们是充分地分享了我们的研究结果和数据，并没有任何的隐瞒和保留”。

周蕾也提到，病毒溯源研究存在一定难度，冠病溯源还有很长的路要走，多种疾病溯源的研究结果显示，疫情的发现地并不等于疫情的起源地，应该秉承科学的态度。她也认为，病毒溯源需要全世界的科学家共同研究、充分客观地秉承科学的态度，一起开展研究工作。

她最后说，世卫组织如果妄加指责，尤其是想要否认中方第一阶段联合溯源调查研究的成果，恐怕损害的是世卫组织的公信力。