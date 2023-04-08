朱立伦称希望整合非绿联盟 柯文哲：有本事整合民进党

国民党主席朱立伦称，该党接下来要整合包括民众党主席柯文哲在内的非绿大联盟。柯文哲回应称，有本事就去整合民进党。

综合台媒报道，国民党总统人选难产，基层焦虑，党内喊话尽速征召新北市长侯友宜，国民党主席朱立伦星期六（4月8日）受访时说，国民党这次作业比起过去几届总统选举提名都要提早很多，现阶段仍在进行整个蓝军整合团结工作，下一阶整合包括民众党主席柯文哲在内的非绿大联盟，党中央与主要候选人都有坚定的共同想法与默契。

朱立伦此番言论是回应柯文哲早前提出的反对“非绿联盟”政治口号。

朱立伦说，国民党这次总统提名作业比过去几届提早很多，上届拖到6至7月才处理，这届其实从3月就开始，初步完成国民党内部整合团结，现阶段是进行蓝军整合团结的工作，下阶段将努力整合“非绿联盟”，待这几阶段完成后，相信会有非常团结、努力的团队来面对民进党，让大家做出最明智选择。

朱立伦说，国民党努力的目标是未来要有一个和平繁荣的“中华民国”，有一个稳定安定的两岸关系，让民众过好日子，跟党主要候选人也都有这坚定的共同想法与默契，一切正在努力进行中。

民众党主席柯文哲星期六下午在桃园机场受访时回应说，国民党有本事就去整合民进党，他还是反对这种两极对抗，台湾应该走出这种陷入30年的泥沼。

柯文哲下午启程访美，展开“自由台湾，对话之旅”，将拜访政府机关、国会议员、智库及重要企业，特别是新兴科技企业，也会顺便拜访台侨。柯文哲登机前说，可能到选前应该都没有机会再去美国，这一次去就把该做的做完，既然是一趟学习和对话之旅，就要花多一点时间和美国各个阶层对话。