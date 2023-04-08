中国专家：实验结果不支持华南海鲜市场动物是冠病病毒的动物源头

针对中国疾控中心上传有关华南海鲜市场早期的研究数据与国际专家得出不同结果原因何在的提问，北京化工大学生命学院院长童贻刚说，有些专家关注样本中存在的个别动物基因，并怀疑这些动物将病毒传给了市场上的人，但迄今为止的数据未显示这种迹象，中方的实验结果也不支持华南海鲜市场的动物是冠病病毒的动物源头。

北京化工大学生命学院院长童贻刚星期六（4月8日）下午在国新办举办的冠病溯源研究发布会上回答有关提问时，作出上述回应。

他说，针对这些上传的数据，采用不同的方法、软件和参数分析都可能会得到不同的结果。但是，对数据中的DNA条码分析的结果发现，环境中这些样品宿主信息中最多的还是人的信息，人的基因丰度最高，提示华南海鲜市场环境中的病毒很可能是来源于早期的病人。

他也说，另外，DNA条形码的分析结果也显示，在华南海鲜市场关闭前市场中存在猪、牛、鸡、鸭等多个物种。有些专家关注样本中存在的个别动物基因，并怀疑这些动物将病毒传给了市场上的人，但是迄今为止的这些数据显示，市场上并不存在病毒感染动物的迹象。因此，上述这些猜测实际上是不科学的，“我们的实验结果是不支持华南海鲜市场的动物是冠病病毒的动物源头”。

童贻刚称，另外，因为环境样本的采集时间在1月份，它是比早期病例的时间出现要晚。因此，即使华南海鲜市场上存在着动物被感染的情况，也有可能这个动物是被人感染了，而不是动物感染人。因此，“我们认为所谓的市场动物传人的说法，是缺乏科学根据的，只是一些主观臆断”。