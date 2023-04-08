港区议员据报赴台申请受阻 台陆委会称香港情势与三年前有别将依法审查个案

针对香港媒体报道区议员赴台申请受阻，台湾的大陆委员会星期五（4月7日）回应，目前的香港情势与三年前有别，主管机关将依法审查个案，符合规定者自然获准赴台。

据香港《明报》星期五报道，香港两名泛民主派区议员称，他们提出入境台湾申请，等候约一个月仍未获批。其中一名议员称，他2月预订了机票，计划赴台旅行，但无法申请俗称“网签”的临时停留许可，台湾方面也未做出解释。他过后到香港的台北经济文化办事处作云端申请，被要求提交工作证明，以及在台行程，等候近一个月仍未获批，估计申请入台受阻与区议员身份及曾经宣誓有关。另一名议员则称，他原定1月与家人赴台旅游，在申请网签时据报因职业关系被拒，过后到台北经文办作云端申请一直等候未有音讯，最终无法成行。

另据台湾《自由时报》报道，台湾陆委会已于2月20日开放港澳居民赴台自由行，并恢复受理网签以及云端申请，且宣布疫情期间实施之港澳居民入境管制措施，均予以取消。陆委会星期五重申“一向欢迎喜爱自由、民主、多元台湾的港澳朋友们赴台旅游”，自开放港澳居民赴台自由行迄今，已有约13万6000人赴台。

台陆委会强调，推动台港健康有序交流为政府一贯的立场，但今日的香港情势与三年前已有所不同，这是台湾与国际社会公认的事实。

台陆委会说，对于香港居民申请赴台旅游，主管机关会依既有的法规、程序，并就个案情况进行审查处理，符合规定者，自然会准许来台。这些程序是为确保台港人员正常往来，维护公共秩序与“国家”安全所需。