凤凰卫视台籍主持人任大陆全国政协委员被罚款50万新台币

凤凰卫视台籍主持人曾瀞漪因担任中国大陆全国政协委员，被台湾大陆委员会罚款50万新台币。曾瀞漪对此回应称，尊重陆委会的决定。

据香港《明报》星期六（4月8日）报道，曾瀞漪从今年起担任中国大陆全国政协委员，台湾陆委会指曾瀞漪涉及违反台湾的《台湾地区与大陆地区人民关系条例》（两岸条例）规定，经当地内政部查处，今年3月27日依两岸条例规定对曾瀞漪罚款50万新台币（2万1864新元）。

台湾陆委会星期五（7日）发布新闻稿说，中共政协会议制度属台湾《两岸条例》禁止的政治机关，台湾人民不得担任职务或为其成员，大陆积极拢络台湾人民担任相关职务，目的在型塑统战样板、营造认同统一之假象。

长期在香港工作的曾瀞漪回应《明报》查询时说，她尊重陆委会做法，每个人有自己的使命和责任，“罚不罚钱，我想顺其自然吧”。

她也说，自己上一次回台已是冠病疫情前、2020年1月回台湾过农历新年，与家人沟通很好，暂时无计划回台。至于被台湾当局罚款，她形容只想促进交流、促进和平，自己只是两岸交流的很小部分，不希望个人成为焦点。

曾瀞漪于2021年参选香港立法会选委会界别选举（共40席），得919票，未能当选。据大陆《人民政协报》上月报道，她在两会期间提案，呼吁台湾青年到香港，融入香港及大湾区发展，“亲身了解什么是一国两制”。