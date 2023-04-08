中国多省细化官员调研要求：河北省级领导下基层调研不少于两个月

中共中央办公厅印发大兴调查研究工作方案后，多个省份已审议通过具体实施方案，部分省份也对领导干部的调研工作提出具体要求。

中国总理李强在今年两会总理记者会上提出要“大兴调查研究之风”，新华社于3月19日刊发中共中央办公厅印发的《关于在全党大兴调查研究的工作方案》全文，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实，并明确提出“领导干部要带头开展调查研究，改进调研方法，以上率下、作出示范。”

据澎湃新闻报道，目前多个省份已审议通过实施方案，部分省份也对领导干部的调研工作提出具体要求。其中，河北省明确省级领导下基层调研时间不少于两个月。

据《河北日报》4月7日报道，河北省委办公厅印发大兴调查研究工作方案的措施，要求“县处级以上领导班子成员每人牵头一个课题开展调研，同时针对相关领域或工作中最突出的难点问题进行专项调研”，“要保证调查研究的时间和质量，省级领导下基层调研时间不少于两个月”。

河北的主要措施还包括，各级领导干部要亲自组织撰写调研报告，“做到情况摸得清、问题抓得准、原因析得透、建议提得实”。在此基础上，领导班子要交流调研情况，研究对策措施，形成解决问题、促进工作的思路办法和政策举措。

东北的吉林省在大兴调查研究实施方案中要求，县处级以上领导班子成员每人牵头一个课题开展调研，每人形成一篇以上调研报告。

吉林省的方案还提出，县处级以上领导班子成员“对调研中反映和发现的问题，逐一梳理形成问题清单、责任清单、任务清单，逐一列出解决措施、责任单位、责任人和完成时限”。

福建省的方案也提出，“县处级以上领导班子要有针对性地研究确定若干调研课题，开展专题调研，“领导班子成员每人牵头一个课题开展调研，形成高质量调研成果。”

此前，湖北省也在实施方案中提出“县处级以上领导班子成员每人牵头一个课题开展调研”，江苏省则明确从省委常委做起，县处级以上领导班子成员每人牵头一到两项重点课题调研。