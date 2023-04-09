德媒：冯德莱恩与马克龙访华受到的待遇冷热分明

德国媒体称，与法国总统马克龙访华受到隆重款待不同，欧盟委员会主席冯德莱恩似乎受到了中国方面的冷遇。

据德国之声4月8日报道，马克龙与冯德莱恩的中国行程已经在4月7日结束。对马克龙访华，中国官方媒体大加赞扬，却很少提到冯德莱恩。马克龙乘坐专机抵达北京时受到隆重欢迎，而冯德莱恩则乘坐民航班机访华，且在机场使用普通的乘客通道。

另外，在微博、知乎等中国社交平台上，不少中国网民嘲讽冯德莱恩“只是美国利益的傀儡，因为她的丈夫以及子女早已加入美国籍，是个彻底的欧盟‘裸官’”。不过，经德国之声查证，冯德莱恩的七名子女中，只有两名加入了美国籍，其余五名以及丈夫仍然是德国籍。她本人也曾经在2019年从德国国防部长转任欧盟委员会主席前对媒体确认过这一点。

德国之声的报道认为，冯德莱恩在中国遭到冷遇，很有可能和她近期的言论有关。3月底，她在一个智库发表演讲，称欧洲不应当和和中国脱钩，但是应该尽可能地“与中国风险脱离”。冯德莱恩认为中俄关系已经成为了欧中关系的“决定性因素”。她还说，中国已经发生了改变，“在国内更具压迫性，在国外更加自信”，而且北京的目标就是“以中国为中心，推动国际秩序的系统性改变”。

在4月6日与习近平会谈后，冯德莱恩也公开对外界表示，欧方“希望中国不要直接或间接向俄罗斯提供任何军事装备，因为我们都知道为侵略者提供武装会违反国际法，将严重损害欧中关系。”她还警告北京不要单方面用武力或者威胁使用武力改变台海现状。

另据德新社报道，几位不愿具名的欧盟驻华外交官认为，北京正在试图离间欧美关系，但是冯德莱恩则坚信大西洋两岸拥有几十年的信任基础与深厚友谊。此外，马克龙与冯德莱恩访华的任务也不同，前者追求法国的利益，后者则谋求为欧盟制订共同的对华战略，北京方面对布鲁塞尔以及柏林近期屡屡传出的“不脱钩但要风险脱离”论调非常担心。