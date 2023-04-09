中国官方公布，中共中央巡视组将进驻国家体育总局党组，并将在国家体育总局工作长达约一个半月。

中国央视新闻星期六（4月8日）报道，15个巡视组开始陆续进驻21个被巡视单位的党组织，开展巡视工作。

中央巡视组主要受理反映被巡视单位党组织领导班子及其成员、下一级党组织领导班子主要负责人和重要岗位领导干部问题的来信来电来访，重点是关于违反政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律以及巡视整改等方面问题反映。

除了国家体育总局之外，中国电信党组、中国移动通信党组、光大集团党委也是被巡视的单位党组织。

中央纪委国家监委网站星期六也公布，中央巡视组将在国家体育总局工作一个半月左右。

中央巡视组机动巡视国家体育总局党组工作动员会也已经召开。巡视组组长李迎春在会前与国家体育总局党组书记、局长高志丹见面沟通，通报了巡视工作有关安排。

李迎春在动员会上说，中央巡视组将紧盯一把手和领导班子，紧盯群众反映强烈的突出问题，深入查找、推动解决体育领域腐败问题和深层次体制机制问题，为建设体育强国提供有力保障。

高志丹在会上强调，国家体育总局各级党组织和负责人、全体党员干部，要以敢于打硬仗、敢啃“硬骨头”的精神，深化体育改革，完善体制机制。要坚定不移正风肃纪反腐，全面规范体育行业治理，重塑风清气正环境。