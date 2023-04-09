陆军事专家称军演对台形成不断紧逼合围态势

中国大陆军事专家指出，航母山东舰参与了环台演习，并认为此次演习对台湾形成不断紧逼的合围态势。

军事科学院研究员赵小卓星期六（4月8日）告诉《环球时报》，此次演习是环台湾战备警巡和联合利剑演习两个行动合二为一，其中环台湾战备警巡是指解放军海空兵力携实弹越过台湾海峡进行战备巡逻。陆、海、空、火箭军等各军种展开的联合利剑演习，对台湾形成不断紧逼的合围态势。

赵小卓分析，这是一次要素齐全的全军兵种联合作战演练。“陆军出动了远箱火远程箱式火箭，海军出动了驱逐舰、护卫舰，火箭军有若干常规火力单元，空军出动了歼击机、轰炸机、干扰机加油机等机型，充分显示出这是在联合作战体系之下的一次大规模实兵演练。”

东部战区发布的消息显示，接令后，战区陆军远箱火，海军驱护舰、导弹快艇，空军歼击、轰炸、干扰、加油等机型，火箭军常导火力单元等任务兵力，快速向预定区域机动集结，展开作战部署。

参演部队接令后迅速结集，奔赴演习区域，出现在相关视频中的装备包括火箭军的东风-11常规导弹、陆军的新型箱式远程火箭炮、空军的歼-10C战斗机、空警500预警机、运油-20空中加油机和海军的052C型驱逐舰及22型导弹快艇。

《环球时报》也引述《新闻联播》报道画面称，参加首日演训的还有歼-16战斗机、轰-6K轰炸机、运-8反潜巡逻机和054A型护卫舰等。

赵小卓认为，此次演习实战性极强，所有参演要素都是实兵实装实弹，执行战备警训的舰机雷达开机，随时处于战备状态。这种实战性体现出解放军挫败一切台独分裂活动和外部干涉行径，坚决捍卫国家主权、统一和领土完整的坚强决心、坚定意志和强大能力。

赵小卓也说，此次演习的目标非常明确，清晰，就是夺取制海权、制空权、制信息权，重点检验夺取制权的能力。“在战争中谁掌握了制海权、制空权、制信息权，谁就能打赢战争。其中夺取制信息权就是控制战场信息的主导权，保持己方的通信、联通等能力，剥夺对方相关能力，比如对台军的整个雷达基地、反导基地来进行电磁压制，导致其变成‘瞎子’和‘聋子’。”

山东舰航母编队的参演也是演习特点之一。赵小卓说，山东舰航母编队已经前出到台湾的东部，当前参演兵力从台湾的西部、北部、东部及南部，对台湾形成不断进逼的合围态势。