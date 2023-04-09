环台军演继续进行 两岸军舰据报现身台以东海域距离约5海里

中国大陆军方星期天（4月9日）继续在台湾周边组织环台战备警巡和演习，大陆军方的徐州舰和台湾军方的宜阳舰据报出现在台湾以东海域，两艘之间的距离为大约5海里。

央视军事报道，多军兵种部队对台湾及周边海域关键目标，实施模拟联合精确打击，持续保持围岛进逼态势。

台湾海峡内，多艘驱护舰与海上待机的导弹快艇，联合岸导突击群，对台湾西南目标全时追瞄。在不同方向，警巡舰艇采取高速机动和隐蔽接敌方式占领预定打击阵位。

东部战区海军徐州舰星期天上午在台湾以东海域实施战术动作，在目视距离大约5海里处是宜阳舰。

战区空军梯次出动数十架次预警、侦察、歼击、轰炸、干扰机，按照作战编组飞赴目标空域，构建岸海空一体联合打击体系，机群依托联合情报支撑，“精准掌握战场态势，为联合突击兵力提供目标引导和支援掩护”。

战区陆军远箱火部队打通侦察、指挥、火力网系链路，依托无人机为发射单元提供打击引导，展开多目标精确打击、多弹种复合毁伤演练。

第72集团军某旅连长姜晓栋说：“这次打击演练，我们完全依照实案组织，着眼提高火力快反和精准毁伤，全面检验武器装备实战运用中的新打法、新战法。”

火箭军任务部队据报依案完成首轮对台湾关键目标模拟打击，连夜向预备阵地机动转场，展开后续打击准备。指挥所筛选确定新一轮打击目标，数十套发射单元占领发射阵位、建立高戒备状态，操作号手精准完成发射准备，随时听令实施第二轮打击。