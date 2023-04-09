上海米其林三星餐厅六人同日就餐后上吐下泻 市监局介入调查调解

有上海民众反映，六人同天在人均消费6800元（人民币，下同，约1300新元）的米其林三星餐厅就餐后出现上吐下泻症状，与餐厅交涉无果后向当地管理部门投诉。对此上海市静安区市场监督管理局回应称，将检查餐厅食品供应商并安排双方进行调解。

据中国媒体“东方网·纵相新闻”星期六（4月8日）报道，市民王先生4月5日反映，自己与妻子，以及另外四名3月23日在上海外滩附近一家名为“Ultraviolet by Paul Pairet”的餐厅就餐的顾客，在就餐后几日都出现了上吐下泻的症状。

据王先生说，六人在就餐两天内先后出现类似急性肠胃炎的症状。他于3月25日向餐厅反映问题，并在四天后（3月29日）收到餐厅英文邮件回应，认为此事“与餐厅无关”，六人是感染了诺如病毒。王先生称，对餐厅的态度感到非常不满意，便于3月30日向当地市场监督部门投诉。

王先生也于3月31日将经历发布在视频网站上，目前已有逾20万播放量。他在视频中说，不管一家餐厅多么受追捧，如果连食品安全都做不到，“那么请不要参与米其林或者黑珍珠榜单，让大家花钱受罪。”

据报道，上海市静安区市场监督管理局工作人员4月3日回应王先生称，涉事餐厅已于3月25日更换菜单，市监局无法对王先生一行人当时就餐的食物进行检查，但会继续检查食品供应商并安排双方进行当面调解。

上海静安区市监局工作人员也告诉中国媒体，无论是人均消费6000元的餐厅还是小饭店，凡是就餐后有不适的情况市监局都非常关心。但工作人员也指出，食物中毒最佳调查时间是72小时，接到投诉时已过去将近一周，需要进行调查才能复原当时的情况。

互联网资料显示，“Ultraviolet by Paul Pairet”是入选《2023上海米其林指南》唯二的三星餐厅，还入选了“亚洲50最佳餐厅”等美食名单。餐饮点评网站显示，该餐厅人均消费6000元，预约程序也相当复杂。