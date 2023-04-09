马斯克据报计划明赴上海特斯拉工厂视察

特斯拉首席执行官马斯克据报这个周末前往中国，并计划星期一（4月10日）到上海特斯拉超级工厂视察。

据彭博社引述不愿具名的消息人士报道，马斯克自星期六（8日）起，与新上任的特斯拉汽车业务高级副总裁朱晓彤一同访问中国。马斯克预计将与上海官员会面，但马斯克的访华行程仍有可能会出现变化。

“每人Auto”微信公众号也引述知情人士报道，马斯克有可能与中国电池制造商宁德时代的高层会面。

报道称，马斯克的到来或许与特斯拉正在筹备的下一代车型有直接关系，他本次赴华可能会宣布新车型的相关信息。

知情人士称，特斯拉的这款新车型会提供不同的续航里程版本，目前属于概念阶段，具体方案还没获得马斯克首肯，各项参数也存在不确定性。但比较确定的是，全新车型或于2025年下半年上市。

中国“36氪”本月较早前引述产业人士报道，特斯拉正在为新的低价车型，规划一副产能版图。消息人士称，特斯拉正构建高达400万辆的年产能计划。

报道称，如果特斯拉降低一半当下的成本去生产汽车，就意味着新产品的售价降下探到15万元（人民币，约2万9000新元）甚至更低。

“每人Auto”报道，接近特斯拉的人士推测，这款“廉价版特斯拉”的降成本压力大，如果行程允许，马斯克将和宁德时代高层会面，洽谈新车型合作方式。每人Auto向特斯拉中国求证，但尚未收到相关置评。