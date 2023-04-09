台媒：侯友宜认为要访美势必要与一定层级人士会面

消息人士称，被视为台湾蓝营总统人选之一的新北市长侯友宜认为，如果要访问美国，势必要与一定层级的人士会面，只是去巡回就没有意义。

据台湾《联合报》星期六（4月8日）引述消息人士报道，侯友宜曾在3月21日与美国在台协会前理事主席卜睿哲（Richard Bush）会面，虽不清楚侯友宜跟卜睿哲的确切谈话内容，但肯定的是美国方面已开始接触侯友宜，不外乎是想知道侯友宜不同于过去几任总统人选，是没有喝过洋墨水的本土型政治人物，若未来有可能选上总统，在外交政策上是否会亲美等重要考量。

消息人士称，有副秘书长层级以上的台湾官员预计在4月、5月先行访美，想替侯友宜当先潜部队铺路，但侯友宜得知后不甚苟同，认为若只是去巡回，就没有意义。

近侯人士称，确定的是目前到4月为止不会有访美行程，侯友宜要访美有三个考量点。第一，势必要见到一定层级的人；第二，按照侯友宜的个性，“在什么位置就做什么事”，还是要看国民党中央是否征召；第三，新北市政府可能有先遣部队过去，但仍会优先接受党的访美安排，换句话说就是“只要党需要他，就不排除访美的可能性”。

另一方面，民众党主席柯文哲在美国时间8日大约晚上8市抵达纽约，展开为期21天的“自由台湾，对话之旅”。

据壹苹新闻网报道，台北市前副市长黄珊珊、柯办发言人陈智菡、立委吴欣盈及新北市议员陈世轩等人陪同柯文哲赴美。柯文哲届时将与美国政府机关、国会议员、智库及台侨等会面。