孟菲斯动物园为旅美熊猫丫丫举行送别活动

美国田纳西州孟菲斯动物园当地时间星期六（4月8日）为旅美大熊猫“丫丫”举办送别仪式，“丫丫”会在动物园待到本月底，之后返回中国。

综合新华社和澎湃新闻报道，孟菲斯动物园星期六举行了庆祝活动，纪念该动物园与中国动物园协会20年的合作关系，并对大熊猫“丫丫”做告别。约有500人到场参加活动，并有数千人观看动物园在社交媒体平台的直播。

据孟菲斯当地电视台报道，动物园已对周边社区发出邀请，希望大家一同祝愿丫丫回归中国的旅途能一路平安。活动当天，民众为“丫丫”签署告别信，田纳西州一所功夫学校也进行了文化表演。

据孟菲斯动物园发言人此前介绍，“丫丫”预计会在该动物园待到本月底，然后返回中国。

据中国媒体从此前报道，“丫丫”回国时将从上海入境，在进行相关检疫后，会由北京动物园会派工作人员接回，上海动物园提供协助支持。

资料显示，雌性大熊猫“丫丫”2000年出生于北京动物园，今年23岁；2003年4月，作为中美共同保护和研究大熊猫计划的一部分，丫丫与来自上海动物园的雄性大熊猫“乐乐”一起前往孟菲斯动物园。这两只旅美大熊猫的第一次租借合约在2013年到期，随后园方续约10年，直到今年4月7日到期。

近年来，美国民众和动物保护组织曾多次反映“丫丫”有大面积皮肤病，还疑似营养不良、拉肚子。今年2月，孟菲斯动物园宣布25岁的“乐乐”死亡后，“丫丫”的处境引起中国网民的关注和抗议。