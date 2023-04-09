港府前官员：中美摩擦等对全球供应链带来难以预料影响

香港财经事务及库务局前局长陈家强认为，中美磨擦和俄乌局势对全球供应链带来难以预料的影响，并说香港经济复苏过程仍需要一段时间。

目前是香港科技大学工商管理学院兼任教授的陈家强，星期天（4月9日）在香港商业电台节目上说，美国加息潮加剧全球市场不确定性，中美磨擦和俄乌局势也对全球供应链带来难以预料的影响，加上冠病疫情下各地人力资源紧张，形容这是罕见的经济困境。

陈家强预测，欧美银行出现的危机，牵连到其他机构的机率不大。他坦言，美国硅谷银行倒闭超出预期，并显示银行风险管理和监管有问题，但认为这是个别事件，不会有系统性问题。

至于瑞士信贷事件，陈家强认为，瑞士信贷商业模式有问题，动摇了外界信心，但他也说，经历2008年金融海啸后，各银行联系减少，有助减低连锁效应，监管机构也吸取教训，提供相应支援。

陈家强分析，香港在疫情后的航空运力、旅游相关行业人手减少，市场也倾向于探索新经济发展点，整体经济仍需要一段时间恢复，加上全球面对低增长经济，香港很难独善其身，预计金融市场不会有很大进展，上市和金融活动较缓慢，投资市场尚未恢复热烈。

陈家强也说，中国与国际外交的讯息正面，显示外国愿意与中国改善关系，而香港作为一国两制下的国际金融中心，有国家的明确支持，有奉行普通法等优势。他认为，只要香港能维持稳定性和可预测性，有足够规管，即使出现瑞信等外部银行危机，仍能吸引投资者赴港。