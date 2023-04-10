马英九访陆随行教授为分享踹警车照片道歉

台湾前总统马英九大陆行随行的台湾政治大学教授廖元豪返台后，在社交媒体上贴出假装踹大陆警车的照片，并在配文中写出“反攻大陆”字眼，遭到大量大陆网民抗议。廖元豪随后删文并为自己“屁孩行为”道歉。

综合上报、联合报等台湾媒体报道，廖元豪在返回台湾后，上星期五（4月7日）在个人脸书和Instagram分享了作势踹上海机场警车的照片，还配文“对着公安的警车反攻大陆，拍完照才发现里面有人”。

廖元豪在脸书和Instagram发布作势踹大陆警车的照片，并在配文中提到“反攻大陆”，引发网民不满。（互联网）

以微博为首的中国大陆社交媒体网民对廖元豪此举感到不满，不少网民发文批评他“来大陆说一套，回台湾做一套”、“回台湾就露出真面目了”、“两面人可叹可悲”等。

台湾网红、前PTT论坛站长“四叉猫”则声援廖元豪，称台湾不像大陆一样没言论自由。台湾作家颜择雅也在脸书发文，呼吁蓝营人士要“顾及你们在中国人眼中的形象”，并指大陆人民对武统“变得更支持了”。

遭到网络舆论批评后，廖元豪删除了相关照片和博文，并于星期天（4月9日）在个人脸书发文道歉，称在反省之后，就此行为诚挚地向车内的警察人员、一路走来保护与接待的大陆朋友，以及因这几张照片感到冒犯的朋友们致歉。

廖元豪说，他在脸书与Instagram贴了几张于上海机场假装踢大陆警察车辆，自以为俏皮地加上“反攻大陆”的照片，这一不庄重行为或许是因为这些天来太开心，与陪伴、保护他们的治安人员们也都相处愉快，所以“返老还童”。他直言，自己“这是屁孩的行为”，的确不适合，并表示在其他地方这样做也是对执法人员不敬。

廖元豪写到，多年来他一直期待两岸友善相处，对于大陆赴台的学生、移民也投入许多心力关注与协助维权。每次到大陆学术交流，更是享受了一场场学术与人情的飨宴。他还说，马英九此次带团到大陆的祭祖、寻根之旅，全体成员更是怀着对两岸土地与人民的热爱而来。

廖元豪也说，希望大陆与台湾的朋友不要因为贴文事件，增加不必要的对立。他指两岸相处贵在相互体谅，希望大陆朋友多体谅台湾人的情绪，他也该更加理解大陆朋友对这几张照片的被冒犯感。“我作为一个学者教授，更不该学小孩淘气装可爱，我会深切反省。”

台湾国民党籍前总统马英九3月27日至4月7日间前往大陆进行“祭祖和平之旅”， 走访南京、武汉、长沙、重庆及上海等城市，期间与大陆国台办主任宋涛和副主任陈元丰、上海市台办副主任李骁东、上海市委常委张为等人会晤，同时率大九学堂的台生与陆生座谈交流。