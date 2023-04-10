京东版“ChatGPT”今年发布

中国电商巨企京东集团副总裁何晓冬说，京东将在今年发布新一代产业大模型，言犀是“京东版”ChatGPT。

据证券时报网报道，何晓冬上星期六（4月8日）在杭州萧山举行的人工智能大模型技术高峰论坛主论坛上，透露上述消息。

何晓冬说，针对真实的产业需求，京东将在今年发布新一代产业大模型，言犀是“京东版”的ChatGPT，言犀大模型预训练参数达到千亿级，品类覆盖超过3000种，人工审核通过率超过95%、生成文字逾30亿字。

他认为，ChatGPT是深度学习不断发展的结晶，是第一款真正意义上的人工智能（AI）原生产品。由于ChatGPT能实现人类意图来自于机器学习、神经网络以及Transformer模型的多种技术模型积累，可以说ChatGPT升级了人工智能创新范式。

此外，何晓冬指出，在以往模型的基础上，现在的ChatGPT模型有了多方面的显著提升，如更大的语料库、更高的计算资源、更加通用的预训练、更高的准确性、更高的适应性和更强的自我学习能力等等。

他说，伴随着参数规模增速的不断提升，算力和训练成本仍存在瓶颈，大模型的性能天花板远未到来。同时，算法需要根据硬件优化，包括芯片级优化，数据中心架构、机器学习分布式架构在内的软硬件调优等算力创新将成为破局关键，转动起人工智能算力-人工智能应用的产业飞轮。

另据澎湃新闻2月报道，何晓冬说，京东在ChatGPT领域拥有丰富的场景和高质量的数据，例如京东云言犀每天和用户进行1000万次的交互，使得算法能够及时地迭代更新。

何晓冬说，相较于传统聊天机器人，京东的场景更加垂直，必须解决用户的问题，更加聚焦于任务型多轮对话，考量的是对话的精准度、客户的满意度，满足成本、体验、价格、产品、服务等要素的要求。

他认为，ChatGPT是令人兴奋的前沿探索，言犀则是大规模商用的客户服务系统，未来京东也会不断结合ChatGPT的方法和技术点，融入到产品服务中来，推动人工智能的产业落地。