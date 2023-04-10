港文体局长和港协祝贺冰球女队世锦赛小组夺冠写下历史佳绩

香港文化体育及旅游局局长杨润雄和香港体育协会暨奥林匹克委员会，祝贺冰球女队在刚结束的世界锦标赛小组赛中夺冠，写下历史佳绩。

综合网媒“香港01”、《星岛日报》等报道，香港女子冰球队星期天（4月9日）在罗马尼亚举行的世界锦标赛3A组最后一轮比赛中打败榜末球队爱沙尼亚，超越最后一轮比赛落败的榜首球队立陶宛，勇夺冠军，取得历来最佳成绩，获得下届世锦赛2B组参赛资格。

香港冰球女队在上述比赛中，以3比0击败爱沙尼亚，最终交出5战4胜1负战绩，积13分升上榜首夺金。立陶宛则以1比2不敌乌克兰，积11分获得季军，乌克兰则以12分名列第二。

香港队领队关婉仪赛后哭成泪人，并称“再辛苦都值”。她说，香港女子冰球队在世界锦标赛中历史性勇夺金牌，要感谢社会各界对冰球运动员的支持。

世界冰球锦标赛分成四大级别，除顶级的世锦赛外，还有属较低组别的第一至三级赛事（Division I to III），分别按成绩分为A组及B组，设升降级制度，赛事层级最低的为第三级B组（3B组）赛，若能胜出就可在翌年升上3A组赛。除最低级别的3B组外，每个组别最后一名都要在翌年降级。

香港文化体育及旅游局局长杨润雄星期一（10日）发新闻稿，祝贺香港女子冰球队于世界锦标赛第三级别A组赛事中，历史性夺得冠军。他说：“香港女子冰球队表现优秀，能够突破过往成绩，创造另一高峰，可喜可贺。”

他也说，港府多年来一直推出措施支持香港体育发展，推动精英化、普及化和盛事化的落实。香港运动员近年在不同的国际赛事屡屡取得佳绩，令人鼓舞。

港协暨奥委会对冰球队女队夺冠表示祝贺，感谢球员及训练团队的付出，展现香港运动员的实力。港协说，将一如以往，全力支持香港运动员训练及作赛，并与各体育总会继续合力提升体育发展水平。

今年2月，在波斯尼亚举行的世界男子冰球锦标赛，大会“播错国歌”事件，事隔一个多月仍未平息。香港体育协会暨奥林匹克委员会上星期二（4日）向香港冰球协会发出信函，公布启动暂停冰协会员资格的程序，要求冰协于5月4日或之前提交一份全面的书面解释。香港冰协主席简扬杰同日深夜回应，反击港协要求属会将国歌连结发至世界总会，为出错首个导火线。

香港冰球协会上星期四（6日）发声明，反驳港协暨奥委会，强调“未感受到港协的尊重”，认为“港协多次发出未符事实的评论”，“只感到处理这次事件的港协人员，一直希望证明只有冰球协会有错，而没有认真看待港协自身在事件上的角色和责任。”

有不少运动员担心如果香港冰协会员资格被暂停，会影响港府对他们的资助。香港文化体育及旅游局局长杨润雄上星期六（8日）多次强调无论事件结果如何，当局都不会削减对运动员培训及出赛的资源。他期望冰协能在一个月时间内，集中精神思考管治改革方案，认为若能做到彻底的改变，便不用以其他方法资助运动员。