湖南一男子当街猛踹殴打女子 被警方刑拘

中国湖南邵阳市发生一男子在街头猛踹并疑似强吻一女子事件，相关视频在中国社交媒体引发广泛关注，不少人联想起去年曾发生过的河北唐山烧烤店打人事件。当地警方通报，该男子目前已被刑事拘留，案件正在进一步审理中。

综合每日经济新闻、央广网、观察者网等中国媒体报道，有网民曝上星期六（4月8日）在南邵阳市邵阳县一咖啡馆门口，有几名男女当街发生冲突，其中一男子猛踹并强吻了一女子。

网传视频画面中，一名黑衣男子将一名白衣女孩“踹飞”，女孩重重地砸在不远处的电动车上。（互联网）

网传视频画面中，一名穿着黑色外套的男子起脚将一名白衣女孩“踹飞”，女孩重重地砸在不远处的电动车上，半天起不了身。随后，黑衣男子恶狠狠向白衣女子走去，不顾周围人劝阻，多次揪住女孩头发强吻对方。

据当地“邵阳县公安局”微信公号星期天（4月9日）发布警情通报，4月8日晚间9时许警方接群众报警，称邵阳县沿河街某商场外发生一起打架事件。经查，42岁男子肖某与朋友在邵阳县某商场外聊天时，坐在了21岁女子张某某停放在路边的两轮电动车上。张某某取车时，双方发生了冲突。

通报称，冲突期间，肖某将张某某踹倒后揪扯其头发，在其耳旁进行谩骂并多次对其进行殴打。

据通报，目前犯罪嫌疑人肖某已被邵阳县公安局刑事拘留，案件正在进一步办理中。

针对此次案件，不少中国社交媒体网民表现义愤填膺，认为此事与去年6月发生的唐山烧烤店打人事件“性质差不多”、“只会想起唐山”；也有网民说，同为女性，为自己的人身安全感到担忧，“被气到浑身发抖”。