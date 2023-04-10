英特尔三亚办公室启用

英特尔三亚办公室上星期六（4月8日）在三亚中央商务区开业，启动运作相关业务。

据《海南日报》报道，此前，英特尔公司在三亚注册成立了英特尔集成电路（海南）有限公司。

新设立的英特尔集成电路（海南）有限公司作为英特尔在海南自贸港的全资子公司，将面向中国市场提供跨境软硬件产品的分销与结算、软件设计与许可、系统集成以及人才培训等相关服务，同时面向中国国内初创企业从事股权投资活动。

英特尔是全球最大的半导体芯片制造商，是最早进入中国的跨国公司之一。英特尔的落户，有利于吸引更多中国国内外数字经济头部企业在海南布局，加速形成产业集聚发展，助力海南自由贸易港建设。

另据台湾《经济日报》报道，英特尔公司高级副总裁、英特尔中国区董事长王锐3月底出席海南亚洲博鳌论坛时指出，“非常期待今年中国经济复苏成长，我们对中国经济寄予厚望。”他也称，“当数位经济有了国家层面的推动，对于英特尔来说是如鱼得水的机会。”

英特尔是全球知名半导体晶片制造商，同时为世界500强企业，目前英特尔在中国大陆投资规模约130亿美元（下同，173亿新元），有逾1万2000名员工。英特尔中国去年营收占英特尔全球营收的27%。中国大陆成为英特尔在美国以外投资最大、机构设置最全的区域市场。

在中美科技战中，作为美国晶片巨头英特尔也成为重点目标。先前美国商务部曾要求英特尔停止对中国科技公司华为供货。有消息称，中方近期反击除调查美光科技外，有美媒推测中方可能会针对英特尔收购以色列高塔半导体案进行阻挠。

近年来，英特尔也实施战略收缩。美媒报道英特尔计划将与笔记型电脑业务相关的4G、5G基带技术转让给台湾联发科技与中国大陆广和通，转让预计在5月底前完成。英特尔也已在2019年7月以10亿美元价格将手机5G基带业务卖给了苹果。英特尔未来或将退出5G基带市场。