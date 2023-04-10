中国主板注册制首批新股上市 股票发行注册制改革落地

中国官方今年2月宣布启动股票发行注册制改革后，主板注册制首批10家企业上市仪式星期一（4月10日）举行，标志着改革政策全面落地。

综合每日经济新闻和证券时报等中国媒体报道，主板注册制首批10家企业上市仪式星期一在北京、上海、深圳三地连线举行。10家企业中，中重科技、中信金属、常青科技、江盐集团、柏诚股份5家拟登陆沪市主板；登康口腔、中电港、海森药业、陕西能源、南矿集团拟登陆深市主板。

中国证监会主席易会满在上市仪式上说，注册制改革带来的变化是全方位的根本性的，以信息披露为核心的发行上市制度，经受住了市场检验、交易退市等关键制度创新成效显著。

易会满还指出，资本市场对实体经济特别是科技创新的服务功能大幅提升，市场结构和市场生态发生深刻变化，市场活力和市场韧性明显增强，给市场参与各方带来了实实在在的获得感。

据报道，此前A股市场已在科创板和创业板试点了新股发行注册制，而此次上市的10家公司是第一批在主板注册的公司。未来的新股上市，不论沪市还是深市，都将在注册制的框架下完成，标志着A股市场的注册制已从此前的试点，平稳过渡到了全面推进的阶段。

截至目前，主板注册制首批10只新股上市首日集体高开，其中中电港开涨超160%，登康口腔涨近100%。